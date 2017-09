Graag Gedaan werkt aan telefooncirkel in Loenen

LOENEN – In de ontmoetingszaal van De Bruisbeek in Loenen werd donderdag de jaarlijkse vrijwilligers-bijeenkomst gehouden van de hulpverleningsdienst Graag Gedaan / De Kap. Een flinke groep vrijwilligers kwam hier bij elkaar om de activiteiten te bespreken.



Tonnie Duiker, coördinator in Loenen, vertelde dat de coördinatoren zes maal per jaar bij elkaar om de lopende zaken te bespreken. Besloten is dat er in het weekend geen vervoer zal zijn. De Kap organiseert op 25 november weer de Dankjewel dag voor de vrijwilligers in de gemeente Apeldoorn.



Graag Gedaan kreeg diverse nieuwe aanvragen. Als de contactdames daar geen vrijwilligers voor kunnen vinden, spelen ze het door naar De Zonnebloem in Loenen (voor mensen met een lichamelijke handicap) of naar De Kap.

Het Zorgteam Loenen is in april bij elkaar geweest om het ouderenuitje te bespreken dat heeft op 12 mei heeft plaatsgevonden. Het jaarlijkse uitstapje voor ouderen in 2018 is gepland op 18 mei.

Na enige tijd is het zorgteam weer op 5 september bij elkaar gekomen. Het zorgteam wil komen tot een telefooncirkel in Loenen. Graag wil het team hiervoor de medewerking van het Rode Kruis. Bekeken wordt of hiervoor in Loenen voldoende belangstelling bestaat. Het beleid van de Gemeente Apeldoorn ten aanzien van het zorgteam in Loenen is, dat er in 2018-2019 niet veel zal veranderen.

Graag wil men nieuwe vrijwilligers aantrekken. Er is een dringend tekort aan chauffeurs, personen die klusjes willen doen, bezoekjes willen brengen of anders inzetbaar zijn.

Ineke Lelie, van De Kap, coördinator van de afdeling HulpSaam, waardeerde de grote inzet van de Loenense vrijwilligers. In het afgelopen jaar werd maar liefst 210 maal een beroep gedaan op Graag Gedaan. Het meest werd vervoer aangevraagd. ‘s Avonds tussen 18.00 en 19.00 uur kan gebeld worden naar de contactdames: Jopie Reinders, tel.: 055-5052102 of Dicky Kraayenbrink, tel.: 055-5052114. Zij proberen aan het verzoek van de aanvrager uit Loenen te voldoen.

Het Vertelgenootschap uit Apeldoorn was uitgenodigd om deze morgen hier een verhaal te vertellen. Olga Schoonbergen vertelde het spannende verhaal over het dienstmeisje Johanna die lang geleden een tocht maakte in de postkoets. De bijeenkomst werd afgesloten met een lunch verzorgd door vrijwilligers van De Bruisbeek en Graag Gedaan.