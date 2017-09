Steeman niet in Red Bull Rookies

LATHUM - Victor Steeman uit Lathum is dit seizoen drie keer in de punten geëindigd tijdens de laatste rondes van de Red Bull MotoGP Rookies Cup op Misano en Motorland Aragon. Hij finishte als twaalfde, vijftiende en veertiende. De 17-jarige motorcoureur uit Lathum klom daardoor naar een achttiende positie in de eindstand. Helaas was dat niet voldoende om ook volgend jaar weer mee te kunnen doen.

Zaterdag 9 september reed Steeman eerst een wedstrijd op het circuit van Misano. De coureur uit Lathum wist in deze race als twaalfde te finishen, nadat hij zich als vijftiende had gekwalificeerd in de trainingen. Steeman pakte hiermee vier punten voor het kampioenschap. Vervolgens vertrok Steeman afgelopen weekend naar Motorland Aragon in Spanje, voor de laatste twee races van het seizoen. De 17-jarige rijder stond voor aanvang van deze races op een negentiende positie in de tussenstand met 25 punten.

Op Motorland Aragon kon Steeman opnieuw zorgen voor twee punten-klasseringen. In de eerste race van het weekend pakte de coureur uit Lathum een vijftiende plaats en in de laatste wedstrijd van het seizoen werd Steeman veertiende. Door deze drie punten-klasseringen op rij eindigde Steeman op een achttiende positie in de eindstand. De Japanner Masuki Masaki werd kampioen in de talentencompetitie. Helaas heeft Steeman na afloop van de races ook te horen gekregen dat hij niet is geselecteerd voor de Red Bull Rookies Cup 2018. Daardoor komt er na twee seizoenen een einde aan dit mooie avontuur. - foto: Henk Teerink