Ongeval door laagstaande zon

DIEREN - En felle laagstaande zon zorgde woensdag aan het eind van de middag voor een ongeval tussen een fietser en een personenauto. Dat gebeurde rond 17.35 uur op de fietsoversteek aan de Abelenlaan in Dieren. De bestuurder van de auto zag door de laaghangende zon de fietser over het hoofd. Verschillende voorbijgangers hebben de gevallen vrouw opgevangen en eerste hulp verleend. Ze is door het ambulancepersoneel gecontroleerd in de ambulance. De vrouw raakte licht gewond en werd door het personeel van de ambulance thuis afgezet. De fietsersoversteek staat bekend om zijn aanrijdingen. Met regelmaat gaat het mis op de oversteek voor fietsers. Met als grootste oorzaak een laag hangende zon. - foto: Martin Heitink / Persbureau Heitink