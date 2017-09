Boul´Animo sluit de zomer af

DIEREN - De laatste ronde van de zomeravondcompetitie van jeu de boulesvereniging Boul’Animo uit Dieren werd onlangs gespeeld. Op elf avonden en een middag werden er door de deelnemers twee partijen gespeeld. Partner en tegenstanders werden bij loting bepaald. Voor de eindrangschikking telden de beste acht resultaten. De acht spelers met het hoogste puntenaantal speelden verder één tegen één om de prijzen. Na de kwartfinales plaatsten Jonny Saalmink, Jeroen van de Mei, Mieke Evers en Evert van den Enk zich voor de halve eindstrijd, waarin Johnny Jeroen klopte en Mieke Evert ternauwernood achter zich liet (13-12). Deze finaleplaats was wederom een knappe prestatie van Mieke Evers na haar met Mart van Tol behaalde knappe zeventiende plaats op het Nederlands Kampioenschap veteranen twee weken eerder. In de finale trok Johnny Saalmink uiteindelijk met 13-3 de toernooiwinst naar zich toe. Na afloop was er de na dit evenement de traditionele BBQ en bleef het nog lang gezellig.