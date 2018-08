Buitenfilm: C'est la vie

DOESBURG - Het filmhuis Het badhuis Doesburg verzorgt in samenwerking met het het Arsenaal 1309 de tweede buitenfilmavond van deze zomer op vrijdag 31 augustus. De film wordt vertoond in de tuin van het Arsenaal en net zoals vorige keren kan men ook hier een eigen kussentje meenemen of eigen stoel. De film die gedraaid wordt, is: C’est la Vie. De film start bij het ingaan van de duisternis, 21.30 uur. De film is rond de klok van middernacht weer afgelopen. Bij slecht weer wordt de filmvertoning naar de volgende dag verplaatst. De film is gratis, maar een vrijwillige eigen bijdrage om de kosten te dekken wordt wel op prijs gesteld. De film is een komedie. Max runt al 30 jaar een cateringbedrijf en heeft zodoende honderden feesten en partijen georganiseerd. Zo ook de bruiloft van Pierre en Helena, die trouwen in een prachtig 17e -eeuws kasteel. Max heeft een heel team van bedienden, koks en afwassers samengesteld, het koppel geadviseerd over een fotograaf, de band gereserveerd, de bloemen geregeld. Met andere woorden: alle ingrediënten om het feest tot een succes te maken zijn aanwezig. Tot een paar onfortuinlijke tegenslagen roet in het eten gooien en elk moment van geluk in chaos overgaat. Lukt het Max’ team datgene te doen waar ze allemaal goed in zijn: het geven van een waanzinnig feest?