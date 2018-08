BRUMMEN - Paul Zwinenberg is de nieuwe schutterskoning van Brummen. Hij schoot maandagochtend, tijdens de Brummense kermismaandag op de Vogelwei, als eerste de houten vogel van de paal af. Voor de 407e maal organiseerde het Sint Jans Gilde het vogelschieten. Het eerste schuttersfeest in Brummen werd al in 1611 gehouden. Zwinenburg mag zich een jaar lang schutterskoning van Brummen noemen.