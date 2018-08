Inloopbijeenkomst baggeren watergangen

VELP - De watergangen aan de Zwanensingel, Rietganssingel en de Waterstraat en Broekstraat in Velp kampen in de zomer al jaren met een kroosprobleem. Om dit probleem op te lossen gaat Waterschap Rijn en IJssel vanaf medio september de watergangen baggeren. Ook worden meerdere, nu vaste, stuwen vervangen door regelbare. In de Rozendaalse beek, ter hoogte van de Overbeeklaan en de watergang tussen de Talingsingel en de A348, is veel slib aanwezig. Deze watergangen worden daarom ook gebaggerd.

Voor wie meer wil weten, wordt een inloopbijeenkomst op 4 september in het Astrum College in Velp gehouden. Tussen 19.00 tot 21.00 uur kunnen belangstellenden het ontwerp bekijken en zien wat de werkzaamheden inhouden. Er zijn medewerkers van het waterschap, de gemeente Rheden en de uitvoerend aannemer aanwezig om uitleg te geven en eventuele vragen te beantwoorden.