Buitenfilm: Bon Dieu

DIEREN - Op vrijdag 31 augustus verzorgt Filmhuis Dieren opnieuw een buitenfilm met na afloop Live muziek. Als openingsavond van het Carolinafestival in het Carolinapark in Dieren wordt de komische film Bon Dieu vertoond, dé Franse bioscoophit na Intouchables. De film begint rond 21.00 uur, als het voldoende donker is. Reserveren is niet nodig. De toegang is gratis, maar een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. Bij slecht weer kan de film niet doorgaan, houd hiervoor en voor overige informatie de website van het filmhuis in de gaten. Uiteraard mag men een stoel en deken meenemen. Drinken is verkrijgbaar aan de bar.

Claude en Marie Verneuil, een katholiek conservatief echtpaar met een prachtig landhuis aan de Loire, hebben het getroffen met vier mooie dochters. Het was echter even slikken toen de eerste dochter met een moslim, de tweede met een Jood en de derde met een Chinees trouwde. Alle hoop is nu gevestigd op de jongste dochter. Hun droom lijkt werkelijkheid te worden wanneer ze vernemen dat ze een brave katholieke jongen heeft ontmoet.

www.filmhuisdieren.nl