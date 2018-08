Theater Lumière speelt Giacometti, een portret

VELP - Op 9 en 16 september is er theater in Nieuwe Ruimte aan Den Heuvel 32 in Velp. De acteurs Jos Verest en Van Putten spelen de voorstelling Giacometti, een portret. In 1954 wil de wereldberoemde kunstenaar Giacometti een portret maken van zijn vriend James Lord. Het zou een middag duren. Het werden achttien dagen. De voorstelling gaat over de relatie tussen schilder en model. Spanning en afhankelijkheid in een creatief proces met een onzekere afloop. Kan de schilder het portret maken dat hij wil? De regie is in handen van Anja Nicola en de vormgeving verzorgt Gerrit van Middelkoop.

Theater Lumière presenteert, na De schaduw van Mata Hari, deze voorstelling speciaal bij de expositie Het portret. De voorstelling begint beide dagen om om 15.30. Een kaartje kost 7,50 euro. Reserveren kan via info@nieuwe-ruimte.nl.



www.nieuwe-ruimte.nl