Ronkende trekkers in Tonden

TONDEN - De lucht rondom Tonden was zaterdag en zondag vaak gevuld met zwarte wolken. Uit de pijpen van de zware trekkers spoot de zwarte rook de lucht in tijdens een spectaculaire trekkertrek. Dit jaar alweer de 21e editie, gehouden door de plaatselijke Oranjevereniging. Het was een waar spektakel met standaard-, sport- en supersportklassen, bij elkaar gepraat door Jarno Brouwer en Richard Tibben. Thomas Weijenberg (Tommy Carving) gaf een demonstratie in hout sculpturen met een motorzaag. En na de wedstrijden maakte de Drive-innshow Down Under zijn debuut in Tonden. Voor de kinderen was er nog een skelterslep. Al met al weer een zeer geslaagde editie.

Foto: Han Uenk