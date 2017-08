Wilspa is een topper

SPANKEREN - De laatste zaterdag van augustus is het Wilspa in Spankeren, de jaarlijkse rommelmarkt- en feest van de Supportersvereniging van Wilhelmina Spankeren. Het was al vroeg druk, al begon de markt officieel om 10.00 uur. Het lange lint kramen over de Dorpsweg, Kerkplantsoen en Van Rhemenhof trok weer heel veel bezoekers. Er was werkelijk van alles te koop en dat alles werd gelardeerd met muziek. ’s Avonds was er rond de muziektent in het dorp nog zeer geslaagde feestavond met muziek van Four Brothers. - foto: Han Uenk