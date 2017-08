Seizoensstart Bridgeclub Doesburg

DOESBURG - Op dinsdag 5 september gaat Bridgeclub Doesburg van start met de jaarlijkse ledenvergadering. Aansluitend wordt er vrij gebridged. De week daarop, op dinsdag 12 september, begint de competitie. De clubavond is elke dinsdagavond van 19.30 tot ongeveer 23.00 uur in de Onderbouw aan de Juliana van Stolberglaan 5 in Doesburg. Nieuwe leden zijn van harte welkom. Op zaterdag 7 oktober vindt de jaarlijkse Kroegendrive plaats. Aanmelden hiervoor kan via bridgedrivedoesburg@gmail.com of via tel. 06 - 13094793. meer informatie over het lidmaatschap kan men bellen met de secretaris, de heer Johan Willemstein, via tel. 0316 - 263016.

www.nbbclubsites.nl/club/7058