Goede doelen- en infomarkt in Doesburg

DOESBURG - Zaterdag is de eerste editie van de Goede Doelen Markt, waarschijnlijk heeft u dat al gehoord of gelezen. Veel vragen bestaan hierover: wat moet ik nu met een goed doel? Ik geef wel aan collectes als ze komen. Waarom dan die markt?

Maar het is eigenlijk niet alleen een markt om geld of mensen te werven voor een goed doel, zoals de organisatoren vertellen: ”Het zou eigenlijk Goede Doelen en Infomarkt moeten heten”. Het is heel simpel: natuurlijk kunt u een goed doel steunen op wat voor manier dan ook. Maar… het is meer, u kunt bijvoorbeeld ook informatie krijgen over de Plusbus, wanneer kan ik er gebruik van maken, wie moet ik daarvoor bellen? De Zonnebloem: wie kan er gebruik maken van de Zonnebloem, wat kunnen ze voor mij of mijn ouders doen, kan ik ook met de Zonnebloemboot mee? Al dit soort vragen kunt u daar ook stellen. Er zijn al een 30 stands op deze beurs en het aantal groeit nog. Dus alle reden om op 2 september tussen 10.00 en 16.30 uur er binnen te lopen.

Voor goede doelen die toch op de valreep nog mee willen doen: Opgeven kan bij mevrouw F. Westra, tel. 0313-471319, e-mail: f.westra2@kpnplanet.nl of de heer P. Nagtegaal, tel. 0313-476534, email: pleun.nagtegaal@gmail.com.