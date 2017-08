Leden De Marke naar Zuiderzeemuseum

REGIO – Het bestuur van De Ouheidkundige vereniging De Marke heeft met het bezoeken van het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen zaterdag een goede keuze gedaan. Een groot gezelschap heeft met veel belangstelling dit museum bekeken waar oude tijden volop herleven.

Het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen brengt de verhalen tot leven van mensen die vroeger rond de Zuiderzee woonden. De bezoekers konden zien, horen, voelen, proeven en ruiken van het dagelijkse leven rond de Zuiderzee, voordat de Afsluitdijk in 1932 de Zuiderzee veranderde in het IJsselmeer. Het Zuiderzeemuseum richt zich op de geschiedenis, actualiteit en toekomst van het gebied. De thema’s water, ambacht en gemeenschappen staan centraal. In het buitenmuseum met historische gebouwen en het binnenmuseum met thematische tentoonstellingen wordt dit verhaal zichtbaar gemaakt.



Er kon gewandeld worden over de klinkerstraten van het buitenmuseum en een stap terug doen in de tijd! Met meer dan honderdveertig historische gebouwen uit plaatsen rond de voormalige Zuiderzee, is het buitenmuseum een dorp op zich. Er werd gekeken in het postkantoor, kennis gemaakt met de bewoners van Urk en gekeken naar de oude ambachten. Het Zuiderzeemuseum houdt ambachten levend en dit seizoen kregen de ambachten zelfs nog extra aandacht onder de titel Handgemaakt. In het buitenmuseum werd door velen de werkplaatsen van de zeven kernambachten: zeil maken, touw slaan, netten breien, smeden, kuipen, manden maken, vis roken en stoken bekeken. De ambachtslieden vertelden er graag alles over.

Er kon gesmuld worden van een vers gerookt visje bij de visrokerij of even uitrusten bij café Hindeloopen en genieten van het prachtige uitzicht over het IJsselmeer.

Het binnenmuseum is de schatkamer van de Zuiderzee. Verschillende tentoonstellingen toonde de collectie vanuit een hedendaags oogpunt. De bezoekers gingen mee met de Reis rondom de Zuiderzee en ervaarden zelf het leven aan de voormalige binnenzee.