Zestig jaar samen op de scooter

ELLECOM - Op 28 augustus was het zestig jaar geleden dat Nico de Winkel en Johanna Teunissen uit Rheden in het huwelijk traden. Wethouder Nicole Olland bracht het paar om die reden maandag een bezoek in hun woning in Ellecom en bracht hen namens het Rhedense gemeentebestuur de felicitaties over. "En mogen we dan op de scooter op de foto? Iedereen kent ons op die manier. We rijden al zestig jaar samen zo rond", was de vraag van het paar. "Nog steeds gaan we op die manier overal naar toe." En natuurlijk kon dat.

Nicolaas (Nico) de Winkel is geboren op 27 februari 1932 in Rheden, Johanna Teunissen op 4 juli 1931 eveneens in Rheden. Ze hebben elkaar ontmoet op een boot tijdens een personeelsuitje van Thomassen. Het echtpaar heeft na hun trouwen altijd in Ellecom gewoond. Samen hebben ze twee kinderen gekregen. Inmiddels hebben ze vier kleinkinderen en sinds kort één achterkleinkind. Ze zijn nog goed gezond en vief en hobby’s van het echtpaar zijn tuinieren, kanaries, musea bezoeken, treinreizen, lezen en koken. Als vrijwilligerswerk hebben ze in het verleden Vietnamezen opgevangen in De Steeg. Nico de Winkel heeft 30 jaar de begraafplaats Ellecom verzorgd en is ook bestuurslid geweest. - foto: Wencel Maresch