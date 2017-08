Bal Masqué

DOESBURG - Buurtvereniging Oranje is een van de oudste buurtverenigingen in Doesburg en bestond afgelopen weekend maar liefst 90 jaar. Dat werd op vrijdag en zaterdag uitbundig gevierd.

Buurtvereniging Oranje is een hechte buurtvereniging. Vroeger werd je al lid bij je geboorte en bleef je dat tot je dood ging. Verhuisde je naar een andere straat, dan bleef je gewoon lid, maar had je het lidmaatschap opgezegd, dan kon je geen lid meer worden. Een traditie die nu wel wat minder is geworden, zodat het ledenaantal wat dunner wordt. Echter de mensen die lid zijn, blijven dat vrijwel allemaal en het feest van afgelopen weekend liet zien dat het net één grote familie is.

Vrijdagavond begon het feest met een receptie waar ook burgemeester Loes van der Meijs present was. Zaterdag was er een playback show en dit gaf natuurlijk de meest hilarische resultaten. ’s Avonds een gemaskerd bal, grote lol met het verkleden en gekke maskers opzetten en dan met z'n allen op de foto. Natuurlijk was er muziek en kon er heerlijk gedanst worden in de Onderbouw. Zondagmiddag was het de beurt aan de kinderen, leuke spelletjes en blikgooien om te proberen de 'blikken' koning te worden. Voor de ouderen was er schijfschieten met een geheel eigen puntentelling, waardoor iedereen kans maakte koning of koningin te worden. - foto: Hanny ten Dolle