HOENDERLOO - Tijdens de tweede braderie in Hoenderloo op 25 juli trad alleen maar Hollands op bij het muziekkoepeltje. Ondanks de warmte met 31 graden was het gezellig druk. Twee weken later zijn ze er weer. Alleen maar Hollands met Luc, Henk, Miranda, Gerrit, Joop, Tonnie, Eddy en Gert, was met vakantie.