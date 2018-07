Arnhemsestraatweg open, centrum Velp weer goed bereikbaar

VELP - Vanaf maandag 30 juli is de hoofdrijbaan van de Arnhemsestraatweg in Velp weer open voor het verkeer. Het centrum van Velp is hierdoor weer goed bereikbaar. De werkzaamheden aan de parallelweg tussen het viaduct A12 en de Rozenhagelaan beginnen maandag 30 juli. Er komt nieuw asfalt, nieuwe riolering en een nieuw trottoir. Als alles volgens planning verloopt, is de hele parallelweg op 22 augustus weer open voor het verkeer.

Op 16 juli is gestart met de aanleg van de riolering onder de kruising Schonenbergsingel en de Beethovenlaan. Als dit klaar is, wordt het tweede gedeelte van de Daalhuizerweg voorzien van nieuwe riolering en opnieuw ingericht. De werkzaamheden gaan door in de bouwvak. De verwachting is dat 22 augustus de Daalhuizerweg weer open is voor het verkeer.

Op 20 augustus starten de werkzaamheden aan de Nordlaan. Het hoofdriool blijft hier liggen, maar de huisaansluitingen worden vervangen. De werkzaamheden duren ongeveer een maand. Tijdens de werkzaamheden is de weg afgesloten voor het verkeer. Het verkeer wordt met borden omgeleid.

Het totale project bestaat uit het realiseren van een rotonde en het reconstrueren van de Arnhemsestraatweg, Daalhuizerweg en Nordlaan. Begin dit jaar zijn de werkzaamheden gestart. Het eerste gedeelte van de Arnhemsestraatweg vanaf de Hoofdstraat tot aan de rotonde was begin mei klaar. Het tweede gedeelte vanaf de rotonde tot aan het viaduct A12 is nu klaar. De verwachting is dat alle werkzaamheden begin oktober zijn afgerond.



Henk Bos, tel. 06 - 17676627