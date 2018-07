Zomeravond-orgelbespeling in Doesburg

DOESBURG - Op donderdag 2 augustus bespeelt Geerten van de Wetering het Walckerorgel in de Martinikerk in Doesburg, in de serie zomeravond orgelconcerten van StiDoMu. Er staan werken op het programma van Marius Monnikendam, Paul Hindemith, Hendrik Andriessen, Claude Debussy en Max Reger.

Geerten van de Wetering studeerde orgel, improvisatie, kerkmuziek en koordirectie aan het Koninklijk Conservatorium Den Haag. Na zijn mastergraad orgel studeerde hij verder in Wenen, 20e eeuwse muziek en improvisatie. Geerten is organist van de Kloosterkerk in Den Haag en dirigent van het Wassenaars Kamerkoor. Hij heeft bijzondere interesse voor 20e eeuwse en hedendaagse muziek. Op 20 juli heeft Geerten het Internationaal Orgelimprovisatie Concours in Haarlem gewonnen. Haarlem is al vele jaren het podium voor het Internationaal Orgelfestival. 's Werelds meest vooraanstaande orgelspecialisten, studenten en vele muziekliefhebbers uit binnen- en buitenland komen naar Haarlem om hun passie voor dit instrument te delen. Geerten was niet alleen winnaar van het Improvisatie Concours, hij kreeg ook de publieksprijs voor dit concours waaraan organisten uit de hele wereld deelnamen.

Het concert in de Martinikerk begint om 20.00 uur. De toegang bedraagt 12 euro, donateurs betalen 10 euro en kinderen tot achttien jaar hebben vrije toegang. Het concert duurt ongeveer een uur. Voor en na het concert is er gelegenheid voor een kopje koffie, thee of een glas wijn.

Foto: Gerhard van Roon



www.stidomu.nl