GroenLinks wil een nieuw actieplan tegen stalbranden

REGIO - Donderdag 27 juli kwamen er 20.000 varkens om bij een stalbrand in Erichem. GroenLinks Gelderland is geschokt door het leed voor deze dieren, het leed van de veehouder en de verschrikkelijke indrukken die de hulpdiensten en omwonenden moeten hebben opgedaan. Ook al eerder dit jaar kwamen er 3.000 varkens om in een stalbrand in Nijmegen. In 2016 liep het actieplan brandveiligheid in stallen af. Hieraan is nog geen vervolg gegeven. De wettelijke regels voor de brandveiligheid van stallen zijn weliswaar in 2014 aangescherpt, maar die gelden niet voor stallen die voor 2014 zijn gebouwd. De Statenfractie van GroenLinks wil onder andere van het college weten hoe vaak stalbranden voorkomen, of de provincie bovenwettelijke eisen kan stellen aan de brandveiligheid van stallen en hoe het college een vervolg wil geven aan het actieplan stalbranden dat in 2016 eindigde.

GroenLinks-Statenlid Paul Hofman-Fransen: “Dit leed komt hard aan. Brandveiligheid in stallen is van groot belang, in de eerste plaats voor de dieren en de veehouder. Zolang het niet lukt om hier landelijk betere afspraken over te maken over brandveilige stallen, wil ik mij ervoor inzetten om die afspraken lokaal te maken. Je kunt denken aan voorlichting, het plaatsen van sprinklers en brandmelders in stallen, de verplichting om stallen in kleinere compartimenten te verdelen en het organiseren van vluchtroutes voor dieren”.