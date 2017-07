Jim en Jefke van Iterson in het (Even) Museum

BRUMMEN – In het (Even)Museum in Brummen is komend weekend voor het laatst dit jaar een nieuwe expositie te zien. Zaterdag 29 en zondag 30 juli kan het publiek werk bekijken van Jefke en Jim van Iterson, beiden lid van Kunstkring Brummen en omstreken. Zij tonen weefwerk, fotografie en beeldhouwwerk.

Voor Jefke van Iterson is weven vlechten met draden, spelen met kleuren en fantaseren met structuren. Soms weeft ze shawls, variërend van subtiel met mooie garens tot uitbundig met ingewikkelde structuren of een prachtig kleurverloop. Daarnaast wordt volop geëxperimenteerd met het weven van gebruiksvoorwerpen, creatieve voorwerpen of beeldende voorwerpen.

Jim van Iterson kocht van zijn eerste verdiensten een camera. Sindsdien is hij nooit meer gestopt met fotograferen. Het is een kunst om de sfeer of de essentie van het moment zo vast te leggen dat deze wordt overgebracht op de kijker. Met name natuur-, achitectuur- en straatfotografie hebben zijn voorkeur. Vanaf 1995 is Jim zich bovendien gaan bekwamen in het beeldhouwen. Het werken met een beeld in 3D geeft weer een extra dimensie. Aan alle kanten moet er wat te zien zijn en moet het ‘kloppen’.

Jefke en Jim van Iterson werken ieder op een eigen manier. Soms vormt één beeld een inspiratiebron voor beiden, een andere keer worden de verschillende disciplines samengevoegd en ontstaat er een spannende combinatie van bijvoorbeeld een foto met weefwerk. De kunstenaars vertellen er graag over en zijn het gehele weekend aanwezig voor tekst, uitleg en demonstraties.

Het (Even)Museum bevindt zich in het Oude Rabobankgebouw aan het Marktplein in Brummen en is geopend op zaterdag en zondag 12.00 tot 17.00 uur. De entree is gratis.

www.kunstkring-brummen.nl