Afscheid van een bijzondere juf

ROZENDAAL - Veel basisscholen kennen het fenomeen. Zo’n juf die met de school vervlochten lijkt. Zo’n juf waarvan ouders zeggen dat ze zelf ook bij haar in de klas hebben gezeten. Zo’n juf die dus mede bepalend is voor het gezicht van de school. Juf Karen Laseur van de Dorpsschool uit Rozendaal is er zo één. En niet alleen omdat ze al vanaf 1986 aan die school verbonden is. Ze was meer dan dat. Juf Karen is voor veel oud-leerlingen ook hun laatste leerkracht op de Dorpsschool. Bijna twintig jaar was zij degene die met veel gevoel haar leerlingen het laatste zetje gaf op weg naar de middelbare school. En dat ‘zetje’ kunnen velen zich nog goed herinneren. "Ik wil er niet alleen wat instoppen, maar er vooral veel uithalen", is haar motto. Altijd prikkelen, altijd maar doorvragen- fijn dat je dat weet, maar waarom is dat dan zo?- en altijd blijven wijzen op en genieten van de eigen, unieke talenten van haar leerlingen. Dat is Karen Laseur ten voeten uit. En nu neemt ze afscheid. Afscheid van haar Dorpsschool, van haar collega’s, van haar kinderen. Een afscheid dat moeite kost, maar die haar tijd geeft om al haar, nog volop aanwezige energie, in andere zaken te stoppen die zeker zo de moeite zijn. Op donderdag 5 juli kan ieder die dat wil afscheid komen nemen van deze kleurrijke juf. Van 16.00 tot 17.30 uur is daar gelegenheid voor in de hal van de school. Het adres is Dorpsschool Rozendaal, Steenhoek 1 in Rozendaal.