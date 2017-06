Weekend van het Paard op de Hoge Veluwe

HOENDERLOO – Op 1 en 2 juli is Het Nationale Park De Hoge Veluwe het decor van het Weekend van het Paard: een evenement voor iedereen die van paarden en natuur houdt. Op het programma staan onder andere een spectaculaire show van de Gele Rijders en een politiepaardenproef door de Bereden Brigade van de Koninklijke Marechaussee.

Op beide dagen wordt tussen 12.00 en 17.00 uur een afwisselend programma aangeboden op de Picknickweide in het centrumgebied van het park. Van shetlandercarrousel tot een slipjachtpresentatie door de Koninklijke Nederlandsche Jachtvereeniging en van dressuur in volledige vrijheid tot een indrukwekkende demonstratie achtspan rijden.

Daniëlle Meyboom van Amable Paard en Inzicht verzorgt zaterdag een spetterend optreden met haar twee prachtige paarden. Fries Jauke en Andalusier Llevado laten zien met hoeveel plezier ze hun oefeningen in vrijheid uitvoeren. Beide dagen is er een rassendemonstratie en een demonstratie boogschieten te paard. Verder wordt er op traditionele wijze hout uit het bos gesleept met paarden en zal Showteam Epona haar opwachting maken met prachtige bonte Tinkers. Bezoekers kunnen uiteraard zelf ook een ritje maken in de huifkar of op een pony. Het gezellige strodorp maakt het evenement compleet.

De Gele Rijders (Korps Rijdende Artillerie) geven op zondag een letterlijk knallende finale en laten zien hoe in vroeger tijden werd geoefend voor een veldslag, compleet met kanon en trompetgeschal. Tevens kan er deze dag worden genoten van een stoet historische rijtuigen, die vanaf 13.300 uur te zien zijn.

Het Weekend van het Paard is zaterdag 1 en zondag 2 juli, van 12.00 tot 17.00 uur. Ruiters die te paard naar het Park komen, betalen voor zichzelf en hun paard geen entree. Ook voor andere bezoekers is het evenement gratis, maar zij betalen wel entree voor het Park.