Tropische Zwem4daagse Loenen

LOENEN – Afgelopen week was de traditionele Zwem4daagse in Zwembad Molenallee in Loenen. Met ruim 120 deelnemers was het evenement dit jaar goed bezocht. Iedere avond was het gezellig druk en waren er activiteiten naast het zwemmen.

Alle deelnemers hebben hun missie voltooid en vier avonden lang het benodigde aantal baantjes gezwommen: twintig voor volwassenen en tien voor kinderen. Het plezier in het water was groot, de temperaturen van het water waren ook nog eens lekker, wat het allemaal nog iets leuker maakte. De deelnemers kregen na afloop allemaal een medaille, waarop vermeld staat voor de hoeveelste keer ze hebben deelgenomen. Iedereen wil er dus volgend jaar weer bij zijn om over vele jaren tot misschien wel de zestigste zwem4daagse-medaille te komen.

Het hele evenement werd begeleid door de muziek van DJ Mattie, een bekende DJ in de regio, die de zwemmers voorzien heeft van alle soorten muziek. Daarnaast was er iedere avond een activiteit, waar alle kinderen aan deel mochten nemen.

Op de maandag was er het luchtbuksschieten onder begeleiding van Eric van Hulst, vele kinderen hebben een poging gewaagd en vonden het enorm leuk. Dinsdag was de bootjesrace, de snelste racer in het water mocht een bootje mee naar huis nemen. Op woensdag was het levend sjoelen, alle kinderen sprongen op een band en gleden op hun buik over het gladde plastic zo ver mogelijk de baan op. Donderdag was er een stormbaan waar de kinderen zich konden vermaken, ondanks dat het weer deze avond even tegenzat, was dit ook een enorm leuke avond. Op vrijdag was de traditionele barbecue, onder leiding van bestuursleden Frans en Jaap. De barbecue bracht ontzettend veel gezelligheid en sfeer. Deelname aan de activiteiten van maandag tot en met donderdag was allemaal gratis.

Bestuur en leiding danken DJ Mattie en alle vrijwilligers die hebben geholpen tijdens dit evenement. Zij hopen volgend jaar op minimaal net zoveel deelnemers.