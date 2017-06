Samenwerking Nationaal Jeugd Orkest en Cultuurbedrijf RIQQ

VELP - Deze zomer is er in openluchttheater de Pinkenberg de bekende opera Hänsel und Gretel/Hans en Grietje te zien, in een versie voor volwassenen en één voor kinderen. Dit is mogelijk door de voortzetting van de goede samenwerking tussen het Nationaal Jeugd Orkest en Cultuurbedrijf RIQQ.

De opera van Engelbert Humperdinck wordt uitgevoerd door twintig zangers van de Dutch National Opera Academy en meer dan tachtig musici van het Nationaal Jeugd Orkest onder leiding van dirigent Antony Hermus, in een regie van David Prins. Directeur Miranda van Drie van het Nationaal Jeugd Orkest: “We waren op zoek naar een geschikte locatie in Gelderland. Toen we in de Pinkenberg kwamen wisten we het meteen. Je ziet hier Hans en Grietje gewoon door het bos lopen. Zo’n grote productie vraagt een enorme voorbereiding die al een tijdje in gang is. We worden elke keer weer heel vriendelijk en professioneel ontvangen door de mensen van Cultuurbedrijf RIQQ. Wij zien uit naar augustus”.

En de samenwerking gaat verder. Koen van der Mark van Cultuurbedrijf RIQQ: “Het is echt fantastisch dat zo’n prachtige voorstelling hier in Velp straks te zien is. We waren op zoek naar een plek waar alle musici en zangers zich konden verkleden en een hapje te eten. De kantine van VVO zit hier natuurlijk naast en leent zich daar heel goed voor. Na één gesprekje waren zij ook enthousiast.”

