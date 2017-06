Eerbeekse Mante met musicalsterren op podium

EERBEEK – Nog maar twaalf jaar is ze, maar de Eerbeekse Mante staat binnenkort al op het podium met bekende sterren als Roben Mitchell, Sanne Maas en Daniël van Klaveren. Mante speelt in de voorstelling Tien in de Lucht, die op 1 juli op het podium wordt gebracht door de leerlingen van de Telekids Musicalschool & RTL Talent Academy.

De Telekids Musicalschool heeft locaties op verschillende plekken in het land, waaronder in Zutphen. Kinderen en jongeren krijgen iedere week les in zingen, dansen en acteren en werken toe naar een grote eindvoorstelling in het theater. Hier komen alle leerlingen uit het hele land samen. Samen met volwassen musicalsterren brengen zij een mooie show ten tonele.

De volwassenen spelen de grootste rollen, maar een aantal leerlingen heeft een kinderhoofdrol en mag dus samenspelen met de sterren. Mante uit Eerbeek is één van hen. Zij is te zien in de rol van Sad. “Sad is een gans, een ontzettende snoep en roddelgans. Ze is heel druk, luid en altijd erg aanwezig’, vertelt Mante. Ze speelt in de TopClub, een selectiegroep binnen de school en heeft auditie gedaan voor deze rol. “Ik geniet van de TopClub lessen. Het is fijn om dingen te leren op een leuke manier’, zegt Mante. “Het is ook heel leerzaam om met de volwassen hoofdrolspelers te repeteren.”

foto: Mante repeteert haar rol van gans Sad