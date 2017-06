Water tappen op het schoolplein

EERBEEK - Uit heuse champagneglazen werden dinsdag de eerste glazen water gedronken op het schoolplein van Sterrenbeek in Eerbeek, vers getapt uit het net geopende watertappunt. Sterrebeek is een Gezonde School en voert actief beleid op gezondheid. Een relatief nieuw onderdeel daarvan is water. Intern begeleider Tessa Pawlot: “Water drinken is gezond en om dat te stimuleren heeft de Werkgroep Gezonde School besloten om vanaf volgend schooljaar iedere dag om 10.00 uur water te drinken, naast het dagelijkse stukje fruit”. Juist omdat Sterrebeek zo actief bezig is met gezondheid heeft de gemeente Brummen besloten het gewonnen watertappunt bij Sterrebeek te plaatsen. Met een selfie-fotowedstrijd van Vitens heeft mevrouw Crielaard-Hijtek dit waterpunt gewonnen voor de gemeente Brummen. De kinderen mogen zoveel water tappen als ze willen. Pawlot: “Dat kan dankzij deze pomp nu heel gemakkelijk tussen het spelen door”.

Op de foto v.l.n.r.: Schooldirecteur Hans Blommaert, burgemeester Alex van Hedel, Skylar uit groep drie, Raf uit groep vier, mevrouw Crielaard-Hijstek en wethouder Luuk Tuiten bij de opening van het watertappunt op Sterrebeek - Foto Lotte Bienias.