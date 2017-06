BRUMMEN – De peuters van Kindcentrum het P@rk hebben de afgelopen tijd veel geleerd over boodschappen doen. Er stond al een tijdje een heuse winkel in de peuterruimte. In de schappen stonden lege verpakkingen, er waren winkelmandjes en er werd geoefend en gespeeld met de kassa, portemonnee, pinpas en nepgeld. Daarnaast is er gepraat over boodschappen doen. Wat heb je er eigenlijk allemaal voor nodig? En dus werd er een tas geknutseld, een boodschappenlijstje samengesteld met plaatjes uit folders en een portemonnee beplakt met geld. Gewapend met deze voorwerpen gingen de peuters naar de Spar om nu eens écht boodschappen te doen. Ze mochten in het magazijn kijken en konden zien hoe de kassa werkt. Bij het afrekenen kregen alle peuters een doosje rozijntjes van de ‘meneer van de Spar’. Dankuwel!