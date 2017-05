Vaste prik op Hemelvaartsdag

HOOG-KEPPEL - Hemelvaartsdag is rommelmarkt is 41 jaar lang vast pandoer bij Voetbalvereniging HC’03 en haar voorgangers, die de jaarlijkse Kunst- Antiek- en Rommelmarkt organiseert. Om de clubkas te spekken is de Evenementencommissie van HC’03 druk in de weer met de organisatie hiervan. In de loop der jaren is het steeds groter en professioneler geworden. Dat is al te zien aan de parkeergelegenheid in een weiland vlak bij het dorp. Door regelaars wordt iedereen vakkundig verwezen naar vrije plekken. Duizenden bezoekers van heinde en ver weten deze markt te vinden. Velen ook op de fiets, 's morgens vroeg weg, om dan richting Hoog-Keppel te fietsen en daar de markt te bezoeken. Natuurlijk zijn er ook standjes met eten en drinken en ook voor kindervertier is er gezorgd.

Naast een groot aantal standhouders, die een groot assortiment aan artikelen te koop aanbieden, is een van de grootste attracties van de markt het snuffelen tussen de echte 'rommel'. De opbrengst van deze rommel is voor de organiserende voetbalvereniging HC’03. De Rommelmarkt die al jaren gekenmerkt wordt door een gemoedelijke sfeer en bovenal enorm veel gezelligheid, werd evenals andere jaren gehouden op het uiterst fraai gelegen plein voor het voormalige gemeentehuis te Hoog-Keppel. - foto: Hanny ten Dolle