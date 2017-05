Inhalen traktor gaat helemaal mis

DOESBURG - Zaterdagmorgen rond 10.00 uur werden de hulpdiensten opgeroepen voor een ongeval letsel op de Eekstraat, in het buitengebied van Doesburg. Ter plaatse bleken twee auto’s frontaal op elkaar gereden te zijn. Een auto - de groene op de foto - haalde een tractor in en zag te laat een tegenligger. De bestuurder probeerde nog naar rechts uit te wijken maar raakte hierbij de tractor en kon een aanrijding met de tegenligger niet meer vermijden. De inzittenden van beide auto’s zijn met de ambulances naar het ziekenhuis gebracht. Voor zover bekend waren er onder de slachtoffers twee kinderen.

De Eekstraat is een smalle bochtige weg en inhalen is daar bijna onmogelijk, door de bochten is het niet te zien of er tegenliggers aan komen. Advies op deze weg is dan ook: blijf achter je voorganger, zelfs als het een tractor is. - foto: Hanny ten Dolle