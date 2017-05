Adriaan van Dis te gast bij Jansen & de Feijter

VELP – Schrijver Adriaan van Dis is zondag 25 juni om 15.00 uur te gast bij boekhandel Jansen & de Feijter te Velp. De veelzijdig auteur, journalist en televisiemaker zal in de intieme setting van de winkel voordragen uit zijn laatste roman In het Buitengebied en hierover met het publiek in gesprek gaan.

In het Buitengebied is een persoonlijke roman over alleen wonen. Een schrijver heeft zich gevestigd in een afgelegen vallei, ver van de stad en zijn vrienden. Van Dis toont hoe kwetsbaar eenzaamheid kan zijn en hoe obsessief het verlangen naar de dood. Ook geeft hij een prachtig tijdsbeeld van een veranderend Nederland. Niet altijd even vrolijk, al weet Van Dis het met zijn ironie en zelfspot gelukkig licht te houden.

Adriaan van Dis (Bergen, 1946) kennen velen van romans als Indische Duinen, Tikkop en Ik Kom Terug, maar debuteerde al in 1983 als schrijver met de novelle Nathan Sid. In datzelfde jaar begon hij ook zijn carrière als televisiepresentator en verwierf hij landelijke bekendheid door het praatprogramma Hier is… Adriaan van Dis, waarvoor hij in 1986 de Zilveren Nipkowschijf ontving. Hilarische en tergend moeizame interviews met onder meer Willem Oltmans en W.F. Hermans staan velen nog scherp op het netvlies. Het programma DWDD stofte dit format onlangs af en liet Van Dis met zijn befaamde interviewtechniek los op onder andere Jaap Robben, Paul Beatty en Hilary Mantel.

Nu zit de veelzijdige schrijver, reiziger en presentator eens een keer aan de andere kant van de tafel, op de stoel van de geïnterviewde. Ook krijgt het publiek de kans vragen te stellen en in gesprek te gaan met deze bijzondere gast. De middag begint om 15.00 uur. De entree bedraagt 17,50 euro, inclusief een glas rood, wit of water. Reserveren is verplicht en kan via info@eenpassievoorboeken.nl – Anneleen Louwes