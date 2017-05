Geslaagde Veluwezoomloop

DIEREN – De twintigste editie van de Veluwezoomloop, die op 21 mei werd gehouden bij AV Gelre, had een bijzonder tintje. Voor de start van de Kidsrun werd Gelre-pupil Lucas (8) in het zonnetje gezet. Lucas heeft leukemie en iedereen leeft met hem en zijn naasten mee. Van hoofd- en shirtsponsor Beko van FC Barcelona heeft Lucas een bal, shirt en cap van de club gekregen. AV Gelre is betrokken bij Lucas en heeft de actie Gelre Rent Voor Lucas opgezet, waarbij de lopers geld inzamelen voor KiKa.

Na dit bijzondere moment was het tijd om te lopen. De kinderen startten als eerst en legden een parcours af van 1,25 of 2,5 kilometer. De korte afstand werd gewonnen door Max den Winter, op de langere afstand was Kamiel van der Beek het snelst.

Drie kwartier later mochten de volwassenen laten zien wat ze in hun mars hadden. Het parcours was iets veranderd ten opzichte van voorgaande jaren en werd, hoewel prachtig, ervaren als behoorlijk pittig. Veel lopers zijn de heuvels van de Veluwezoom niet gewend en voor hen werd het flink afzien. Toch lukte het menigeen nog een klein sprintje eruit te werken voor de finish, om zo moe, maar voldaan over de eindstreep te komen. Met een lekker ijsje op deze mooie dag was het nagenieten van een knappe prestatie. De uitslagen zijn te vinden op www.hardloopuitslagen.nl.

www.runforkika.nl/gelre-rent-voor-lucas