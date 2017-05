Johan Haijtink kampioen Brummense damvereniging

BRUMMEN - Afgelopen week werd door de leden van de Brummense damvereniging de op één na laatste ronde van de onderlinge clubcompetitie gespeeld. Door een overwinning op Tom Molenaar werd de koploper Johan Haijtink onbereikbaar voor de achtervolgers. Dus met nog één ronde te spelen is Johan Haijtink kampioen!



De strijd bleef overigens lang spannend, want achtervolger Gerben te Raa had slechts één punt minder. Mocht Haijtink dus in de laatste wedstrijden nog een punt verspelen, dan kon Gerben gelijk komen in puntenaantal. Maar dat gebeurde niet.

De uitslagen van de wedstrijden van de laatste weken waren als volgt : Tom Molenaar – Hans Aalders 2-0; Marten Bruinsma – Tom Westhof 1-1; Johan Haijtink – Gerben te Raa 2-0; Gerben te Raa – Hans Aalders 2-0; Hans Aalders – Tom Westhof 0-2; Ab van Ooijen – Gerben te Raa 0-2; Hans Cijnssen – Johan Haijtink 0-2; Johan Haijtink – Tom Molenaar 2-0; Hans Cijnssen – Gerben te Raa 0-2;

De kop van de ranglijst ziet er momenteel als volgt uit : 1e Johan Haijtink 39 punten uit 21 wedstrijden, 2e Gerben te Raa met 36 uit 20, 3e Tom Westhof met 32 uit 20, 4e Ab van Ooijen met 23 uit 19 , 5e Marten Bruinsma met 17 uit 19 en 6e Tom Molenaar met 16 punten uit 16 wedstrijden.

Voor de laddercompetitie werd nog de volgende wedstrijden gespeeld:

Ab van Ooijen – Dick Nijman 2-0; Dick Nijman – Johan Haijtink 0-2; Marten Bruinsma – Tom Westhof 0-2; Marten Bruinsma – Dick Nijman 1-1; Jan Klein Brinke – Hans Aalders 2-0; Marten Bruinsma – Ab van Ooijen 1-1. In deze competitie gaat Tom Westhof op kop met 51 punten uit 44 wedstrijden, gevolgd door Jan Klein Brinke met 43 uit 74. De speler, die 50 punten behaald, krijgt een prijsje en begint weer onderaan de ladder met

0 punten.

www.brummensedamvereniging.nl