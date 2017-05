Monuta Dieren houdt Advies- en Taxatiedag

DIEREN – Monuta Dieren houdt op zaterdag 10 juni de kosteloos toegankelijke Advies- en Taxatiedag met de naam 'Tussen nu en nalatenschap'. Bezoekers kunnen waardevolle voorwerpen laten taxeren en verkopen. Standhouders geven informatie over onderwerpen rondom vermogen en nalatenschap. Belangstellenden zijn van harte welkom vanaf 10.00 uur aan Harderwijkerweg 5A in Dieren.

“Wij merkten dat nabestaanden vaak bijzondere erfstukken in huis krijgen. Maar vaak weten ze er niet zoveel over”, vertelt uitvaartverzorger Ben Roelofs. “Daarom zijn wij een samenwerking gestart met Goudwisselkantoor. Zij kunnen meer vertellen over de achtergrond van het voorwerp. En tegelijkertijd kunnen zij de waarde bepalen en helpen bij de verkoop of een eventuele veiling.”

“Wel zijn er een paar spelregels. Bezoekers kunnen maximaal twee voorwerpen meenemen. Voor goud, zilver, munten en bankbiljetten zijn wel meerdere objecten toegestaan. En hebben ze grote voorwerpen, dan adviseren wij ze om hier foto’s van te maken. Zo hoeven ze het kostbare object niet mee te nemen en kunnen ze toch advies krijgen.”

Roelofs merkt dat mensen vaak niet op de hoogte zijn van de mogelijkheden en regels rondom bezittingen, uitvaart en nalatenschap. “Daarom hebben we een aantal partners uitgenodigd, zoals Gerritsen Grafmonumenten. Zij kunnen bezoekers informeren over hun dienstverlening. Het belooft een interessante dag te worden, dus wij hopen op een grote opkomst!”

Om ervoor te zorgen dat alle bezoekers voldoende tijd krijgen bij de taxatie, vraagt Monuta Dieren geïnteresseerden om zich op tijd aan te melden. Dit kan online via www.monuta.nl/taxatiedag. Belangstellenden kunnen zich ook telefonisch aanmelden op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur op 0313 - 415 080.