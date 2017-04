Gemeenten leggen mantelbuizen aan voor internetkabels

DOESBURG - Zeven gemeente trekken samen op om snel internet in het buitengebied mogelijk te maken. Doesburg, Lochem, Bronckhorst, Doetinchem, Montferland, Oude-IJsselstreek en Zutphen gaan een leeg buizenstelsel in het openbare gebied aanleggen tot aan de erfgrens van een perceel. Hierna kan de markt verder.

Een aansluiting in het buitengebied kost voor providers driemaal zoveel als een aansluiting in de bebouwde kom. Hierdoor zagen veel providers af van het aanleggen van snelle internetmogelijkheden voor buitengebieden. Eerdere pogingen om met de markt tot aanleg over te gaan stuitten elke keer op deze financiële hobbel. Voor de zeven gemeenten was dit aanleiding om met een nieuw initiatief te komen. In de komende maanden zullen de gemeenteraden hierover een definitief besluit nemen. Voor de daadwerkelijke aanleg geldt één belangrijke voorwaarde, dat is deelname van tenminste één provider.

De oplossing die nu wordt gekozen past netjes binnen de Europese regels, elke marktpartij mag er gebruik van maken. Aangezien ook het rijk geen concrete stappen neemt om van internet een basisvoorziening te maken, pakken de gemeenten de handschoen op.