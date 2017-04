Kunst, Cultuur en Culinair tijdens Pinksterfestival Brummen

BRUMMEN – Tijdens het Pinksterweekend, zaterdag 3 tot en met maandag 5 juni, staat Brummen drie dagen lang in het teken van Kunst, Cultuur en Culinair. Met daaraan toegevoegd de Pinksterrun op zaterdag en de groots opgezette Pinkstermarkt op maandag.

Het Brummense Pinksterfestival start op zaterdag met de Pinksterrun; een sportieve loop over drie afstanden door het fraaie buitengebied van Brummen. ’s Avonds vindt er op het Marktplein in het centrum van Brummen het culturele evenement Theater Lokaal plaats met optredens van divers talent uit de eigen regio. Daarnaast is er de mogelijkheid te dineren in de buitenlucht tijdens het Theater Diner dat wordt verzorgd door de Brummense topchef Charles Ek van restaurant Tante Blanche, in samenwerking met Catering Zutphen. Culinair en Cultuur gaan tijdens het Brummense Pinksterfestival hand in hand. Deelnemers aan het diner, kunnen aansluitend namelijk (gratis) één van de Theater Lokaal voorstellingen bezoeken.

Op zondag 4 juni staat de Kunstmarkt op het programma, met een zeer divers aanbod van allerlei kunstvormen. Schilderkunst, keramiek, glaswerk, sieraden, fotografie, beschilderde tassen, tijdens de kunstmarkt laten tal van kunstenaars hun werk zien.

Eveneens op eerste Pinksterdag vindt de Theater Etappe plaats, met bijzondere optredens in intieme theaterwagens. Klassieke muziek, cabaret, muziektheater en popsongs, ook hier is de diversiteit groot.

Het Pinksterfestival wordt op maandag afgesloten met een grote Pinkstermarkt waar van alles te zien en te koop is. Behalve straten vol kraampjes, zal Brummen deze dag volop gezelligheid bieden met muzikale optredens, straatartiesten en foodtrucks. In de Oude Kerk in het centrum treden diverse shantykoren op, zowel uit Brummen als uit de rest van ons land.