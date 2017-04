Verkeersles voor nieuwkomers uit de gemeente Rheden

VELP - Nieuwkomers uit de gemeente Rheden kunnen op 12 mei gratis deelnemen aan de verkeersles in zalencentrum Parkstaete in Velp. De theorieles begint om 09.00 uur. Met foto’s en filmpjes leren de nieuwkomers diverse verkeerssituaties in de gemeente Rheden herkennen, zoals spoorwegovergangen, rotondes, kruispunten en zebra’s.

In eenvoudig Nederlands, aangevuld met Engels, worden de basis verkeersregels uitgelegd. Ook de onderdelen van een fiets komen aan bod. Na afloop, rond 11.00 uur, is er ruimte voor het stellen van vragen. Deelnemers dienen zelf pen en papier mee te nemen. Er is plaats voor maximaal twintig nieuwkomers en anderstaligen die zich te voet of per fiets in het verkeer willen begeven. Wie mee wil doen, kan zich tot 10 mei aanmelden via hannekevdheuvel13@hotmail.com. Vermeld in deze mail naam en leeftijd. Ook dienen deelnemers aan te geven of zij hun kinderen meenemen. De les wordt gegeven door het bureau Traffic Education die regelmatig verkeerslessen geeft aan basisschoolleerlingen, het voortgezet onderwijs en nieuwkomers. De gemeente Rheden sponsort de les. Inloop vanaf 08.30 uur.