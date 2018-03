Brummen weer opgeruimd

BRUMMEN - Negentien vrijwilligers meldden zich op de Landelijke Opschoondag - zaterdag 24 maart - bij het Koetshuis aan de Pothof in Brummen. Om 10.00 uur genoten ze eerst in het zonnetje van koffie en thee met wat lekkers.

Na het welkomstwoord van wethouder Luuk Tuiten en Paulijn Snijders ontving ieder tweetal een kaart van Brummen met daarop een wijk gearceerd waar de vrijwilligers zwerfafval op konden gaan ruimen. Iedereen ging lopend of op de fiets de wijken in en stroopte de mouwen op. Er werd hard gewerkt en om 12.00 uur was iedereen weer terug op het Koetshuis. Op de wagen van de gemeente werden 46 vuilniszakken gedeponeerd. Er werd gezellig na gekletst onder het genot van een heerlijk broodje worst en krentenbol. Met dank aan de gemeente.

Een dag eerder, op vrijdag 23 maart, werd er door de leerlingen van de scholen maar liefst 175 vuilniszakken met zwerfafval opgehaald. Ook een hardloopclub ging in het kader van de Landelijke Opschoondag aan de slag en leverde 14 zakken in bij de gemeente.

De werkgroep BZZV (Brummen Zonder Zwerf Vuil), een werkgroep die onder de dorpsraad Brummen valt, is ook weer uitgebreid en bij interesse mag er nog steeds gemaild worden naar paulijn_snijders@hotmail.com.