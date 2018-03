Leren schrijven, lezen en spellen in het Taalhuis

DIEREN - Zelfredzaamheid voor laaggeletterden. Dat is het doel van het Taalhuis wat zich inzet om mensen in de gemeente Rheden en Rozendaal te helpen om beter te leren schrijven, lezen en spellen en de computer gebruiken.

Olha, Gülsen en een mannelijke cursist zitten aan de u-vormige tafel in het afgesloten deel van de bibliotheek in Dieren. Ze horen bij de Lees- en schrijfgroep en hebben net hun wekelijkse taalles gehad. Olha uit Oekraïne woont sinds twee jaar in Nederland. "Mijn woordenschat en spelling zijn niet goed genoeg ontwikkeld", zegt ze. Olha volgt bij het Taalhuis de spreekcursus, de lees- en schrijfcursus en Digisterker, een computercursus. Olha is nu een paar maanden verder en voelt haar zelfredzaamheid en zelfverzekerdheid groeien. "Eerder schaamde ik me ervoor om iets te zeggen in een groep Nederlanders. Nu durf ik dat wel."

De mannelijke cursist volgt ook verscheidene Taalhuis-cursussen: "Hoe meer je leert, hoe beter je het doet. Ik leer beter praten, lezen, schrijven en communiceren." Hij hoopt te kunnen blijven leren totdat hij een baan heeft gevonden. Olha hoopt ook een baan te vinden. "Ik heb economische wiskunde gestudeerd in Oekraïne. Daar zou ik graag weer werk in willen vinden en Nederlands leren helpt me daarbij."

Gülsen komt uit Turkije, is nooit naar school geweest en woont sinds twintig jaar in Nederland. Nederlands spreken en lezen gaat wel, zegt ze, "maar schrijven is moeilijk". Een medewerker van de gemeente wees haar op het bestaan van het Taalhuis. "Als je in Nederland woont, moet je de taal ook leren", zegt ze. "Elke dag gaat het een stukje beter."

Marianne en Gemma zijn de vrijwilligers van het Taalhuis die de lees- en schrijfgroep begeleiden. Ze geven de cursisten mee dat "taal echt heel moeilijk is" en dat het niet erg is als je dingen niet weet. Marianne: "Tegelijkertijd leer ik ze dat het wel mogelijk is om Nederlands te leren en dat leren fijn is."

Esther Staal is coördinator van het Taalhuis. Ze zet zich in om het aanbod van het Taalhuis bekend te maken bij allerlei organisaties. Het Taalhuis is niet alleen bedoeld voor mensen die Nederlands als tweede taal hebben, maar ook voor Nederlanders die laaggeletterd zijn. "Die mensen bereiken we eigenlijk helemaal nog niet en die groep is best groot. Maar liefst een op de negen mensen heeft moeite met lezen, schrijven, rekenen of de computer te gebruiken." Taalhuis kan nog vrijwilligers gebruiken voor onder meer een-op-eentaalcoaching, de conversatiegroepen in Dieren en Velp en voor de begeleiding met de computer. Mensen die zich willen inzetten voor het Taalhuis - op wat voor manier dan ook - kunnen contact opnemen met Esther Staal.

Het Taalhuis in Dieren werkt samen met de bibliotheek, ROC, vluchtelingenwerk en Radar uitvoering Oost. Er is elke donderdag van 11.00 tot 12.30 uur een spreekuur voor toekomstige vrijwilligers en cursisten.

Foto: Linda Stelma

www.taalhuisveluwezoom.nl