Samenwerking Helicon en Burgers Zoo

VELP / ARNHEM - De Dieropleiding van Helicon MBO Velp en Burgers’ Zoo bundelen de krachten. De twee organisaties vinden elkaar op het gebied van onderwijs en educatie. Volgende week starten de eerstejaars van de opleiding Dier en ondernemen met de lessen Verrijking in de Arnhemse dierentuin.

‘’Bij Koninklijke Burgers’ Zoo staan natuurbeleving en educatie over de dieren centraal. Dat heeft natuurlijk veel raakvlak met onze opleiding,’’ vertelt docent Anouk van Helicon MBO Velp. ‘’De dierentuin ligt vlakbij onze school in een bosrijke omgeving en we hebben al goede contacten met Burgers’ Zoo als stagebedrijf. Dat we nu starten met een officiële samenwerking, is een kers op de taart.’’

In het lesonderdeel Verrijking gaan de Helicon-leerlingen aan de slag met de verblijven van onder andere gorilla’s, ringstaartmaki’s, Sri Lanka panters en de Maleise beer. Wie meer over de opleidingen in Velp te weten wil komen, is welkom op de informatiebijeenkomst op woensdag 31 mei van 18.00 tot 20.00 uur.

www.helicon.nl