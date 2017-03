BRUMMEN / LEUVENHEIM / OEKEN - Het Reumafonds bedankt alle collectanten, comitéleden en bewoners in Brummen, Leuvenheim en Oeken voor hun grote inzet en bijdrage aan de landelijke collecteweek. Tijdens de collecte is in deze dorpen in totaal 3210 euro opgehaald. Bijna net zoveel als vorig jaar. Met deze donaties financiert het Reumafonds wetenschappelijk onderzoek om reuma te bestrijden.