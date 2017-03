DOESBURG - Het Reumafonds bedankt alle collectanten, comitéleden en bewoners in Doesburg voor hun grote inzet en bijdrage aan de landelijke collecteweek. Tijdens de collecte van is in Doesburg in totaal 3154,34 euro opgehaald. Hiermee levert Doesburg een belangrijke bijdrage aan de reumabestrijding in Nederland.

www.reumafonds.nl