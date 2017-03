BRUMMEN - Voor iedereen die kennis wil maken met de Bibliotheek Brummen/Voorst kan zich tussen 15 maart en 15 april aanmelden voor de gratis Bieb. Geniet daarmee drie maanden onbeperkt van boeken, cursussen en andere leuke activiteiten in de bibliotheek. Deelname is gratis en kan via www.gratisbieb.nl of rechtsreeks bij de bibliotheek.