Osteopathiepraktijk opent vestiging in Doesburg

DOESBURG - Het Centrum voor Complementaire Geneeswijzen Makkink, met vestigingen in Zutphen en Deventer, heeft sinds kort een nieuwe vestiging in Doesburg geopend. In de praktijk, in Doesburg gevestigd in het pand van I Am Sports, Looiersweg 4, wordt osteopathie aangeboden voor volwassenen en kinderen. Men hoeft geen lid te zijn van de sportschool; de praktijk richt zich op een ieder, die hun lichamelijke klachten graag op een andere, complete wijze wil laten onderzoeken en behandelen.

makkink.nl

Tel. 088 - 5015888