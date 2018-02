Rhedens Dorpsbelang adopteert lammetjes

RHEDEN - Rhedens Dorpsbelang (RD) zorgt voor een financiële ondersteuning van de Rhedense Schaapskudde. Zaterdag 3 maart zal het vier lammetjes adopteren. Dat gebeurt in aanwezigheid van bestuursleden van Rhedens Dorpsbelang en de genodigden van Het Leespunt en Rhedens Maal.

Inmiddels is al het honderdste lammetje van het jaar geboren bij de Rhedense Schaapskudde. Deze kudde is belangrijk voor de gemeente en het dorp Rheden. Ook is de kudde populair bij toeristen, die hier vaak een bezoekje komen brengen. Het behoud ervan verdient dan ook prioriteit van gemeente, ondernemers en overheid, zo meent Rhedens Dorpsbelang.

De adoptie van de vier lammetjes vindt zaterdag 3 maart plaats om 15.00 uur op de Schaapskooi in Rheden. Alle Rhedenaren zijn uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. De Rhedense Schaapskudde ondersteunen is voor iedereen mogelijk. Burgers en bedrijven kunnen dagelijks een lammetje adopteren via www.schaapskudde.nl, maar ook op Lammetjesdag is die mogelijkheid aanwezig. Lammetjesdag vindt dit jaar plaats op zondag 25 maart.