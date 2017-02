OOSTERHUIZEN - Diverse onderwerpen en materialen vormen het uitgangspunt voor de Papierworkshops bij Atelier Het Pompje in Oosterhuizen. Als beeldend materiaal worden diverse soorten dun en dik papier, handgeschept papier, golfkarton, vezels, stokjes, metaalgaas en verschillende natuurmaterialen gebruikt. Mieke Veerkamp gaf jarenlang workshops en masterclasses bij centra voor kunsteducatie en bij de Middelste Molen in Loenen. Zij is papierkunstenaar en maakt verschillende objecten, collages, boek- en sieraadvormen. Zij exposeerde reeds vele malen in binnen- en buitenland. Meer informatie over alle workshops is te vinden op de website www.miekeveerkamp.nl.

Tel. 055 5062781

ppc.mieke@planet.nl