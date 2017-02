Expeditie 24/7 en Oecumenische basisschool onder één dak

BRUMMEN –Na jaren van voorbereiding en hard werken gaan Expeditie 24/7 en de Oecumenische Basisschool in Brummen verhuizen naar een nieuw gebouw. De twee scholen starten op 6 maart op feestelijke wijze aan de Meengatstraat in Brummen. De derde partner in het gebouw is Kinderopvang Malin, die op 20 maart start.

Beide scholen verzorgen al jaren samen de Kerk School en Gezinsvieringen. De samenwerking krijgt een vervolg doordat de scholen samen een gebouw en schoolplein gaan delen. De twee scholen bevinden zich nu dan wel onder één dak, maar hebben twee duidelijk verschillende onderwijsconcepten. De visies zorgen ervoor dat er voor ouders wat te kiezen valt in Brummen. Schoolleider Manon Vriezekolk (Expeditie 24/7) en directeur Gerben Meerbeek (Oecumenische Basisschool) zijn enthousiast over de mogelijkheden die het nieuwe gebouw biedt, om passend onderwijs voor ieder kind in Brummen voor de toekomst mogelijk te maken.

Op 11 maart is er een gezamenlijke open ochtend. Tussen 10.00 uur en 13.00 uur is iedereen van harte welkom om een kijkje te nemen bij de twee nieuwe scholen aan Meengatstraat 23/25.