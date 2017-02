Eerste aankomst Passerelle

DIEREN - Afgelopen donderdag kwam met zwaar transport een onderdeel aan voor de passerelle bij het station in Dieren. Het gedeelte dat aangevoerd werd was een brugdeel van vijf meter breed, 25 meter lang en weegt 25 ton. Gezien de afmetingen is dit niet iets dat overdag vervoerd mag worden. Dat mag alleen ’s-nachts gebeuren, voor 6.00 uur ’s ochtends moet het te vervoeren gevaarte van de weg af zijn. Met behulp van twee auto’s die het transport hebben begeleid, was alles binnen de gestelde tijden geregeld. Om 5.00 uur reed men Dieren binnen en ruim voor 6.00 uur stond de vrachtauto met brugdek op de parkeerplaats bij het station. Daar werd het brugdeel gelost en op jukken neergelegd om verder afgemonteerd te worden. De hele passerelle wordt elders geprefabriceerd. In totaal zijn zes transporten nodig om het geheel aan elkaar te kunnen maken. De funderingselementen liggen al op hun plaats. Dat was toen een zeer precieze en nauwkeurige manier van werken. - foto Aart van Raalte.