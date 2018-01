Klimaatlezing door Reinier van den Berg

EERBEEK - Lokale energiecoöperatie BrummenEnergie en de Protestantste Gemeenten in Eerbeek en Brummen hebben samen Reinier van den Berg uitgenodigd. De bekende weerman van RTL4 verzorgt dinsdag 6 februari een lezing over het klimaat.

Het klimaat als de grootste uitdaging voor de mensheid in de 21ste eeuw, dat is het thema van de lezing. Reinier van den Berg, bekend Nederlands meteoroloog en klimatoloog, is werkzaam bij MeteoConsult in Wageningen. Hij zal op dinsdag 6 februari in de Kruiskerk in Eerbeek over dit actuele onderwerp zijn visie en ervaringen delen met de bezoekers en met hen in gesprek gaan.

Meteoroloog Reinier van den Berg presenteert al vanaf de start van commerciële televisie in 1989 het weer voor RTL. Hij is daarmee 's lands langst presenterende weerman. Hij is specialist in klimaatverandering en benadrukt in publicaties en lezingen het belang van duurzaamheid. In zijn lezingen gebruikt hij spectaculaire beelden van de smeltende ijskap van Groenland, waar hij expedities naartoe organiseert. Met deze indrukwekkende beelden en met cijfers zet Van den Berg het probleem helder uiteen.

De lokale energiecoöperatie BrummenEnergie en de Protestantse kerken uit Eerbeek en Brummen trekken samen op in de organisatie van deze lezing. Beide organisaties zien klimaatverandering als een grote bedreiging voor het leven op aarde en willen de aarde beter achterlaten voor de generaties die na ons komen.

Iedereen die geïnteresseerd is in de feiten en cijfers van klimaatverandering is van harte welkom om de lezing van Reinier van den Berg op 6 februari bij te wonen. De lezing is voor iedereen gratis toegankelijk. Bezoekers hoeven dus geen lid te zijn van BrummenEnergie of van de Protestantse Gemeente. De lezing begint om 20.00 uur. De kerk is geopend vanaf 19.30 uur, dan staan koffie en thee klaar.

www.brummenenergie.nl