Energiezuinig wonen

DIEREN - Donderdagavond 1 februari houdt de werkgroep Duurzaam Dieren-West een informatiebijeenkomst over mogelijkheden om de eigen woning comfortabeler en energiezuiniger te maken. De werkgroep is een burgerinitiatief om bewoners met elkaar in contact te brengen om samen na te gaan hoe ze kunnen bijdragen aan de overgang van fossiele energie naar duurzame energie.

Voorop staan de eigen woonwensen. Aan de hand van een vragenlijst kan men samen met een deskundige nagaan wat de wensen zijn en hoe deze zijn te bereiken. De bijeenkomst start om 19.30 uur in de Ontmoetingskerk in Dieren, inloop vanaf 19.00 uur.